Экзамен! Слово, от которого у многих школьников по спине бегут мурашки

Насколько сложно готовиться к ЕГЭ в этом году? Какие предметы в приоритете? Как себя чувствуют ученики 8-й гимназии?

Экзамены – слово страшное для большинства школьников. Произносишь его и по спине бегут мурашки. Всему виной груз ответственности – от баллов зависит поступление, а от выбора вуза и профессии - будущее, благосостояние и стабильность. Поэтому сознательные старшеклассники с усердием решают сотни примеров и тестов. Ученики 8-й гимназии Мурманска не исключение.

Мария Шадура, ученица МБОУ «Гимназия №8» г. Мурманска: «Очень сложно, запутанно, нет ключей к заданиям. Ты путаешься, не знаешь, как решать. Но учителя в школе успокаивают, подбадривают, говорят, что все справимся».

Проще тем, кто определился с профессией. Одна из таких гимназисток Мария Шадура, девушка долгое время ходила на курсы «Академии телевидения». Одна из лучших воспитанниц образовательного проекта попробовала себя в разных амплуа медиасферы. Набралась навыков и сформировала чёткое видение своего будущего, без наставлений родителей и давления общественности. К ЕГЭ она тоже готова.

Мария Шадура, ученица МБОУ «Гимназия №8» г. Мурманска: «Литература – самый сложный предмет для подготовки Дело в том, что литература - это такой субъективный предмет, очень важно не отходить от позиции автора. Но бывают философские произведения, которые ты трактуешь как ты сам чувствуешь, видишь, а это не сходится с позицией автора и классической критикой».

Критика, это то, с чем сталкиваются многие дети при подготовке к экзаменам. Прежде всего это замечания от родителей, учителей, реже - сверстников, которые неумышленно, по неосторожности могут своими советами сделать только хуже. Чем ближе к периоду испытаний, тем больше новостей о нервных срывах, депрессиях… Специалисты гимназии дают свои советы, чтобы избежать эмоционального выгорания у ребеёка.

Елена Вощук, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия №8» г. Мурманска: «Как помочь ребёнку успешно сдать экзамен, какую создать психологическую атмосферу дома, какой климат создать, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно во время сдачи экзамена… Ребятам дали возможность узнать об учебных заведениях региона и страны».

Но гораздо важнее выпускникам, ещё не прошедшим экзамены, услышать от родителей, что плохой результат – не означает конец жизни, в которой существует масса возможностей и вариантов. Как минимум, экзамен можно пересдать, да и многие современные профессии не требуют высшего образования, ставшего для многих мам и пап не реализованной мечтой или истинным, по их мнению, жизненным ориентиром. А ведь система образования может и вовсе поменяться. Об отмене болонского принципа – с бакалавриатом и магистратурой говорят всё чаще, заодно под нож может попасть и ЕГЭ, который не критиковал только ленивый.