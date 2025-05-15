Экзаменатору грозит лишение свободы сроком до семи лет

Следователями полиции завершено расследование уголовного дела в отношении участницы организованной группы, обвиняемой в совершении преступлений в сфере миграции.

Во время расследования было установлено, что подозреваемая, занимала должность тестора – экзаменатора одного из обществ с ограниченной ответственностью и в составе преступной группы проводила фиктивные экзамены у иностранных граждан на владение русским языком.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.