Экзопланета, ранее неизвестные поселения древних майя и останки динозавров - необычные находки людейМарина Табейкина: о плюсах осознанности, или Детские травмы и зависимые отношения
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.01.23 13:35

Экзопланета, ранее неизвестные поселения древних майя и останки динозавров - необычные находки людей

В Аргентине на кукурузном поле «вырос» портрет легендарного форварда Лионеля Месси. Так фермеры отблагодарили футболиста за победу на Кубке мира в Катаре.

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Исследователи говорят, что они впервые подтвердили существование экзопланеты, то есть планеты, вращающейся вокруг другой звезды. Для этого использовали новый космический телескоп Джеймса Уэбба. Открытая планета почти такого же размера, как Земля, но немного горячее.

Крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов нашли в шведской Кируне. Эти металлы становятся всё более дефицитными из-за перехода европейских стран на зелёную энергию.

В Гватемале нашли почти 1000 ранее неизвестных поселений древних майя. Исследования проводил с воздуха с помощью лидаров.

В самом южном месте раскопок за пределами Антарктиды продолжают находить останки динозавров. Уже нашли окаменелости, которые могли принадлежать мегарапторам, а также динозаврам в перьях, напоминавших велоцирапторов.

В США впервые печатают на 3D-принтере двухэтажный дом. Для этого задействовали принтер весом 12 тонн.

В Гане один бизнесмен превращает отходы в новые изделия. В этой стране стекло обычно не перерабатывают. Но на небольшой фабрике из разбитых бутылок теперь создают вазы, стаканы, миски и многое другое.

Каждый год восемь миллионов деревьев срубают для изготовления карандашей. Одна кенийская компания придумала, как защитить леса и одновременно сократить количество макулатуры.

Знаменитые работы итальянского художника Витторе Карпаччо впервые выставили за пределами венецианской галереи. Именно в честь глубоких красных цветов картин мастера появилось блюдо из сырого мяса под названием карпаччо. В некоторых странах деликатес более известен, чем сам художник.

На одном из виноградников в ЮАР держат более 500 уток. Птицы – незаменимые помощники. Они помогают естественным образом бороться с вредителями, поедая всех улиток и жуков.

На берегах реки Гуапоре, которая разделяет Бразилию и Боливию, вылупились сотни тысяч южноамериканских речных черепах. Когда-то этих рептилий было бессчётно много, а теперь популяция сократилась. Природозащитники работают над сохранением вида.

В Аргентине на кукурузном поле «вырос» портрет легендарного форварда Лионеля Месси. Так фермеры отблагодарили футболиста за победу на Кубке мира в Катаре.

 

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