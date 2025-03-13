«ЭЛ5-Энерго Трейл»: бегом за красотой и ветром

В Мурманской области началась регистрация на участие в третьем забеге «ЭЛ5-Энерго Трейл». Марафон состоится 28 июня.

«ЭЛ5-Энерго Трейл» вошёл в Книгу рекордов России. В прошлом году в нём приняли участие спортсмены из 33 регионов страны - это и профессионалы, и любители.

Для участников соревнований подготовлены дистанции на 3, 8, 20 и 50 км, корпоративная эстафета и детский забег.

Все собранные средства пойдут в благотворительные фонды Мурманской области.