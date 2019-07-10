«Еланская» перешла в другие руки, но будет перевозить пассажиров

Теплоход «Клавдия Еланская» продолжит перевозить пассажиров по маршруту Мурманск – Островной, но уже под управлением нового оператора - российской судоходной компании «Северное морское пароходство».

Как пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, в связи с тем, что основной перевозчик – Мурманское морское пароходство – из-за сложной финансовой ситуации не в состоянии выполнять свои обязательства по заключенному соглашению о перевозке пассажиров, регионом найден альтернативный вариант. «Договор на обслуживание социального маршрута заключён с Северным морским пароходством на два месяца, но даже в случае каких-то экстренных ситуаций есть альтернативный вариант, который уже проверен, – это перевозка пассажиров вертолётом, а объёмных грузов – грузовым судном», – пояснила Ольга Кузнецова. Планируется, что в дальнейшем «Клавдия Еланская» будет осуществлять рейсы по утверждённому ранее летнему расписанию, которое будет корректироваться в соответствии с погодными условиями.