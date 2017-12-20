Электроэнергия в Мурманской области в 2018 году подорожает на 1%

Новогодние праздники ещё не наступили, а изменения уже грядут. С 1 июля 2018 года снова подорожают услуги ЖКХ. В том числе и электроэнергия. Тем не менее, эта статья расходов в квитанциях на сегодняшний день остаётся наиболее безболезненной для жителей Мурманской области.

В нашем регионе электроэнергии в избытке. Её производится столько, что часть передаётся в другие регионы страны и зарубежным соседям. И всё равно мощности региональной энергетики рассчитаны на большее. Этот фактор позволяет комитету по тарифному регулированию Мурманской области удерживать цену на свет на самом низком уровне. На сегодняшний день наш тариф самый низкий на Северо-Западе и входит в шестёрку низких по стране в целом. Останется такое положение дел и в следующем году. Подорожает электроэнергия всего на 1% или на три копейки.

- Сейчас тариф для населения, которое пользуется газовыми плитами, либо приравненной категории, составляет 2,65 рубля, станет 2,68, - говорит Владимир Губинский, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области. - Если дома с электроплитами, установленными в соответствии с требованиями, то там тариф составлял 1,86 рубля, станет 1,89.