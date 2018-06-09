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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.18 19:30

Электронная библиотека «Кольский Север» стала значительно «толще»

Каждый желающий теперь  может почувствовать себя исследователем. К 80-летию Мурманской области электронная библиотека «Кольский Север» пополнилась новой коллекцией «Мурман - край российский».

Юбилей Мурманской области совпал с юбилеем главной библиотеки края. К дважды торжественному событию приурочена презентация новых книг электронной библиотеки «Кольский Север». Эти труды посвящены особым датам, основным событиям и местам нашего края.

- Краеведческие знания необходимы абсолютно всем: и специалистам, и любителям, и любому жителю нашего края, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Они  должны приносить практическую пользу, знания, потому что нельзя быть «Иванами, родства непомнящими». Край наш богат и совершенно изумительна его история.

В юбилейную коллекцию, например, вошёл оцифрованный выпуск газеты «Полярная правда» от 30 мая 1938 года, в котором опубликован указ «Об образовании Мурманской области». Интерфейс электронного ресурса простой и понятный, не нужно быть компьютерным гением, чтобы найти нужный документ. Пользователи отметили дизайн ресурса, на котором вся информация представлена в виде книжной страницы, что помогает погрузиться в атмосферу чтения.

Многолетняя работа по модернизации и улучшению библиотеки ведётся для популяризации краеведческих знаний среди населения.

На сегодняшний день в электронную  коллекцию вошли 70 источников и это, по словам специалистов, только начало большой работы по оцифровки книг и документов. Так, читателям скоро станут доступны работы Ивана Ушакова, а также новый фундаментальный труд епископа Североморского и Умбского Митрофана.  Трехтомник «Кольский Север в средние века» - плод двадцатилетней кропотливой работы священнослужителя.

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