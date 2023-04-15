Электронные повестки от военкомата, Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата, Всемирный день космонавтики и газификация нашего региона – важные события недели

В Коле приюту для животных «Созвездие друзей» требуется помощь. Каждый месяц директор пытается найти деньги для того, что заплатить за аренду помещения. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у четвероногих и узнала, какая им помощь необходима…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширить информационные рамки нашего обзора помогут гости программы: Дарья Пушкарева, и.о. главного врача Детской областной больницы, Андрей Пахомов, хирург Детской областной больницы, и Ярослав Комарницкий, руководитель группы технического надзора центра ГИМС.

Но обо всём по порядку.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва, сообщает ТАСС. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться вручённой с момента её размещения в «личном кабинете» гражданина «на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». При этом если повестка не считается вручённой в письменной или электронной форме, она считается вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.

Волонтёры ОНФ отправили новый гуманитарный груз участникам СВО. На этот раз военнослужащие получат автомобиль, специально собранный для их службы…

В регионе введена дополнительная мера социальной поддержки – ежемесячные денежные выплаты на питание и проживание в общежитиях для детей из семей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Новые меры социальной поддержки будут осуществляться через центры социальной поддержки населения по месту жительства по заявительному принципу. При обращении до 1 июля ежемесячные выплаты будут установлены с начала текущего года.

На Северном флоте начались плановые учения с авиацией и войсками противовоздушной обороны. Военные отработают взаимодействие с корабельными силами, а также самолётами командования дальней авиации ВКС России для обеспечения безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций. Всего в тренировке задействовано около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, до 15 кораблей и судов обеспечения. Руководит учениями командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Норвегия объявила 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата. По словам министра иностранных дел страны Анникен Хютитфельт, они якобы «вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Слова чиновника приводит ТАСС. Как уточняет норвежское внешнеполитическое ведомство, 15 сотрудников российского посольства вели на территории Королевства под дипломатическим прикрытием разведывательную деятельность. Они будут обязаны покинуть Норвегию в ближайшее время, говорится в заявлении. Глава МИД подчеркнула, что власти Норвегии не будут выдавать визы россиянам, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. При этом она отметила, что в стране «всегда рады российским дипломатам» и что Норвегия «хочет сохранить нормальные дипломатические отношения с Россией». Напомним, в апреле 2022 года Норвегия объявила о высылке трёх сотрудников российского дипломатического представительства.

В Мурманском филиале государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова состоялось открытие навигационного учебного класса...

Рубеж в 1000 морских миль преодолела ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». На 12 апреля длина генерального дрейфа составляет 454 морские мили, а длина всего маршрута - чуть более тысячи морских миль. Скорость дрейфа сохраняется достаточно высокая. Об этом сообщили специалисты Арктического и антарктического института, которые опубликовали и новое короткое видео о работе и жизни полярников на платформе. Напомним, «Северный полюс-41» - российская научно-исследовательская экспедиция по всестороннему изучению Арктики, стартовавшая в 2022 году. В этот рейс учёные вышли на новейшей ледостойкой самодвижущейся платформе.

12 апреля отмечали Всемирный день космонавтики. На улице Гагарина в Мурманске прошёл торжественный митинг, посвящённый этой дате...

У жителей посёлков 25 километр и 27 километр теперь появилась возможность вызывать врача на дом и получать медицинскую помощь рядом с домом. Просьбы об открытие медпункта звучали уже несколько лет. Как выглядят новые амбулатории, какие медицинские услуги оказывают, смотрите в нашем сюжете…

Глава региона принял участие в заседание рабочей группы по газификации Мурманской области с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. «После нашего с Алексеем Борисовичем Миллером детального обсуждения «Газпром» приступил к сбору исходных данных для проектирования газопровода», – написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор. «Сегодня мы рассмотрели целый ряд вопросов: от оценки объёмов потребления действующими предприятиями и перспективными производствами, которые планируется создать в рамках новых инвестиционных проектов, до генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области», - отметил Андрей Чибис.

Ветка газопровода Волхов – Мурманск имеет стратегическое значение, об это ранее говорил президент...

За первую неделю работы экопункта «Вторматик» северяне сдали 179 кг вторсырья. Больше всего жители горда сдали картона, на втором месте пластиковые бутылки. Напомним, первый в регионе экопункт открыли в Мурманске на Кольский проспект, 51. Теперь северяне могут за денежное вознаграждение сдавать вторсырье для его дальнейшей переработки. Cырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Упаковывать его следует максимально компактно – прессовать, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада. Также желающим сдать вторсырьё рекомендуется его разделять: складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства. С актуальными расценками можно ознакомиться на официальном сайте. Экопункт работает в Мурманске ежедневно c 10.00 – 20.00.

Ученики проекта «Академия телевидения» курса «Я-журналист» побывали в благотворительной организации «Радуга». Они пообщались с активистами, узнали, как устроена их работа, какие мероприятия они организуют…

Мурманские полицейские сообщают о новой схеме телефонных мошенничеств, благодаря которой своих квартир лишились двое пожилых жительниц региона. В любых спорных ситуациях, специалисты советуют проверять поступившую от неизвестных информацию…

В Коле приюту для животных «Созвездие друзей» требуется помощь. Каждый месяц директор пытается найти деньги для того, что заплатить за аренду помещения. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в гостях у четвероногих и узнала, какая им помощь необходима…

Мурманская филармония второй раз принимает участников всероссийского конкурса пианистов имени Крыловой. Впервые к нам в регион на профессиональное состязание приехали ученики Центральной музыкальной школы при Московской и Санкт-Петербургской консерваторий...

То, что Мурманск город спортивный и богат на выдающихся атлетов ни для кого не секрет. Однако, любой спортсмен не смог бы добиться и половины регалий без своего тренера, которая очень часто остаётся в тени. Мария Рябенкова - о человеке, который посвятил свою жизнь хоккею с мячом и обучению этому виду спорта детей…

В Мурманске снова запустят прямые рейсы в Турцию. Этому посвятили свою встречу туроператоры Москвы и нашего региона. Пляжный сезон вот-вот откроется и турецкие отели уже с нетерпением ждут гостей из России…