Электронный больничный листок – в огне не горит, в воде не тонет!

Медицина шагает в ногу со временем. Поликлиники выдают электронные листы нетрудоспособности. Но все ли готовы к такому новшеству? Подробности - в программе «Открытая студия».

Больничный лист, с которым абсолютно ничего не может произойти.

- Его не потерять, не испортить, не помять, не намочить. Для него не страшны ни ребенок, ни кот! – считают специалисты. – А в поликлинике меньше писанины, пациенту меньше проблем с бумажным носителем.

Смотрите сегодня на «Арктик-ТВ» в 20.00 программу «Открытая студия».