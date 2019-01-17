«Электрообогревщики» и обладатели квартирных теплосчётчиков получат счета за отопления по новым правилам

Руководители АО «МЭС» и расчётных центров обсудили вопрос готовности к выставлению первых счётов по новым правилам. Напомним, с 1 января 2019 года усложнилась анатомия счёта за тепло. Теперь формулы начисления платы предусматривают площади с индивидуальным отоплением. Во-первых, это касается жильцов новостроек, где есть квартиры с теплосчётчиками. Во-вторых – собственников «на электрообогреве», которые в своё время отказались от водяных батарей в своих квартирах. Именно такие потребители увидят изменения сумм в своих квитанциях.

- Это касается в первую очередь электрообогревщиков, - говорит Сергей Смольянов, директор ООО «ЕРЦ», - и у кого стоят индивидуальные приборы учёта тепла квартирные. Расчётные центры готовы к новым расчётам, необходимо теперь провести аналитическую работу по конкретным адресам.

Индивидуальные теплосчётчики установлены в некоторых новостройках. Новых формул ждали и владельцы электрообогрева, которые в своё время отказались от обычных батарей. Ещё недавно по прежним правилам в таких квартирах начисляли плату за услуги отопления в 100-процентном объёме. Теперь платить владельцам таких квартир придётся по счетам, в которых будет учитываться только отопление подъездов. Суммы, как ожидается, будут минимум в пять раз меньше. Но для этого ресурсники вместе с расчётными центрами должны подготовить техническую базу.

- Сейчас в формулу внесено больше параметров, требуется больший объём сведений, - отмечает Алексей Степанов, генеральный директор АО «МЭС». – Нам придётся провести сверку, особенно по жилью в муниципальном образовании Кандалакша, где придётся свериться по нескольким позициям исходя из схемы теплоснабжения.

Специалисты подчеркивают, что какое то время займёт переходный период, поэтому не исключено, что новые квитанции выпустят с небольшой задержкой. Но это касается только квартир в домах, где есть индивидуальное отопление, и только с февраля.