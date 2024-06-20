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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.06.24 19:30

Электросамокатчикам закон не нужен, хотя он есть

С наступлением весны на улицах городов Мурманской области появились стойки в электросамокатами. Эти устройства позволяют с лёгкостью добраться из точки А до точки Б, однако, не всем северянам по нраву такие технологии.

Какие правила нужно вводить водителям средств индивидуальной мобильности, решили узнать журналисты «Арктик-ТВ».

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Нередко можно видеть, как по трассе или пешеходным дорожкам на самокате едет лихач, обгоняя всех подряд. Такие ситуации опасны для всех участников движения. Впрочем, теперь есть регламентирующий закон и экстремальное вождение стало нарушением.

Елена Борисова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по городу Мурманску: «Участники дорожного движения, которые управляют электросамокатами, получили новый статус. Для них прописаны определенные правила. Например, они не могут кататься на электросамокатах вдвоём, также они должны использовать специально отведённые места. Здесь нужно разграничивать. Если это несовершеннолетний, то дети до 7 лет без родителей не могут использовать электросамокат. Дети от 7 до 14 лет могут использовать электросамокат, но кататься в специально отведенных местах».

Специальными территориями, где можно ездить на средстве индивидуального передвижения, считаются пешеходные зоны, велодорожки, велопешеходные дорожки. Вот только управлять самокатом сложно, особенно, если асфальт мокрый, да и наезды нередки. Бывали такие ЧП и в Мурманске. Но влияет ли это на мнение тех, кто предпочитает передвигаться без двухколёсных помощников? Мурманчане отвечают противоречиво:

- Не мешают, пусть катаются. У нас они, вроде, не так сильно достают людей. Катаются - не так часто их видишь.

- Когда маленькие совсем рядом с родителями, то неплохо. А когда они неожиданно тебя обгоняют, то всё что хочешь может быть.

- В меня въезжали. Синяк был, а самокатчик наорал на меня.

- Отлично, хорошо.

- Мешают. Здесь ходят и пожилые, и дети. Я сам видел, как ударяют.

- Нормально, только дорого. Обычно мы звоним звонком, и все обходят. Или орём, когда они не работают. Один раз девочку сбила: мы случайно соприкоснулись, потому что у меня тормоза перестали работать. Девочка сказала: «Все хорошо», а я её подняла, в лоб поцеловали и разошлись.

- Желательно с 18 лет, потому что много детей катается и могут пострадать просто. Они разгоняются до 30 км/ч и опасно.

Несмотря на ограничения и новые правила многие водители средств индивидуального передвижения их попросту не знают, ведь чаще всего за рулём электросамокатов несовершеннолетние.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Такие самокаты в каждом городе в шаговой доступности. Они развивают скорость от 15 до 30 километров в час, но и такой скорости хватит, чтобы совершить фатальную ошибку».

Только в этом году в Мурманске два ДТП произошли с несовершеннолетними, нарушившими правила дорожного движения при передвижении на электросамокатах. Столько же с юными велосипедистами, которые решили пренебречь безопасностью на дорогах.

Анастасия Кочурова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Несмотря на то что в городе не так много велодорожек, такой самокат очень легко взять на прокат, отсканировав кьюаркод».

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