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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.20 19:30

Электросамокаты выехали на дороги Мурманска – кому радость, а кому печаль

С приходом тепла многие жители стали замечать на улицах Мурманска не только велосипедистов и мотоциклистов, но и любителей электросамокатов. Насколько удобно и безопасно передвигаться на таком средстве передвижения по столице Заполярья, узнавала съёмочная группа «Арктик-ТВ». 

Городская атмосфера с приходом летней погоды заметно изменилась. Люди, соскучившиеся по солнцу, много времени проводят на свежем воздухе. Мурманчанин Артём Ершов также не стал исключением, он с радостью позабыл об автомобиле и встал на электросамокат - это транспортное средство стало новым веянием сезона. По словам Артёма, перемещаться на таком скутере по  Мурманску удобно.

Артём Ершов, житель города Мурманска: «Дороги у нас есть везде, все зависит от модели электросамоката, на котором вы катаетесь. Мой самокат имеет накаченные шины, амортизацию, многие просчеты наших дорог он сглаживает».

Полной зарядки такого электросамоката хватает на расстояние в 20 километров. Скорость гаджета может варьироваться в зависимости от конструкции конкретной модели. Более мощные экземпляры могу развивать скорость равную мотоциклу или автомобилю, поэтому при управлении всегда следует помнить о безопасности и пешеходах.

Артём Ершов, житель города Мурманска: «Рядом с людьми я снижаю скорость, где-то слезаю с самоката и обхожу, не объезжаю, потому что детей очень много. Так что нужен глаз да глаз. Я сам водитель – глаз намётан».

В больших городах электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие электрические средства передвижения давно приобрели популярность. В Мурманске к ним пока только присматриваются, ведь климатические особенности не всегда располагают к поездке с ветерком.

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