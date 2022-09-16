Елена Гайдукова: о повышении финансовой грамотности представителей серебряного возраста

Специалисты говорят, что наступает эпоха новых пенсионеров, которые проактивно относятся к своей старости: они не сидят дома, не унывают, а продолжают активную жизнь даже на пенсии.

Где хранить деньги? Куда вкладывать свои доходы? Кто научит наших бабушек и дедушек пользоваться онлайн-сервисами? Почему многие из них до сих пор не доверяют банковским картам?

Именно этому посвящён проект «Арктик-ТВ» «Финансовая грамотность для старшего поколения». Проект реализуется при поддержке министерства информационной политики Мурманской области.

В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» гость, который много лет занимается работой по повышению уровня финансовой грамотности для разных категорий населения. Об этой большой работе в прямом эфире мы поговорим с главным экономистом экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Еленой Гайдуковой.

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Банк России проводит занятия для представителей серебряного возраста.