День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.23 12:00
Елена Герасимова и Екатерина Крюкова: о многогранности и безграничности народной музыки, или «Кольские наигрыши» открывают декабрь
В течение двух дней, 2 и 3 декабря, в мурманской «Кировке» будет проходить XXII межрегиональный конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Кольские наигрыши», посвящённый 85-летию со дня образования Мурманской области и Году педагога и наставника.
Главная «изюминка» конкурса в этом году – приглашение легендарного ансамбля «Терем-квартет» с концертом «Музыкальные истории».
А подробно о конкурсе нам сегодня расскажут гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Васильевна Герасимова,
заведующая центром (отделом) фольклора ДК имени С.М. Кирова, и Екатерина Валерьевна Крюкова, заместитель директора по народному творчеству ДК имени С.М. Кирова.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
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