Елена Голишникова и Алина Кузнецова: легко ли побеждать во Всероссийском конкурсе социальных практик

Студенты Мурманского арктического государственного университета стали победителями Всероссийского конкурса социальных практик «Равные среди равных» в Москве.

Ребята представили два успешных проекта – «Инклюзивный театр» и «Я такой же, как ты», завоевавших первые места в двух номинациях.

Как проходил отбор? Какие задания нужно было выполнить команде? В чём заключается работа студенческого объединения «Содружество равных возможностей» МАГУ? На эти и другие вопросы сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечают Елена Голишникова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики психолого-педагогического института МАГУ, и Алина Кузнецова, студентка 3-го курса психолого-педагогического института МАГУ.