Елена Григорьева: о повышении производительности труда

Многие предприятия нашего региона активно участвуют в нацпроекте «Производительность труда», стремясь увеличить производительность труда и снизить издержки.

В рамках федерального проекта оказывается бесплатная помощь экспертов и проводится обучение сотрудников предприятий и организаций. А учебная программа «Фабрика процессов», разработанная для обучения методикам бережливого производства и применения их на практике, помогает её участникам научится работать в коллективе, совместно искать решения и достигать общих целей. Это помогает развить навыки коммуникации, сотрудничества, лидерства и решения проблем в группе.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Григорьева, руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области, рассказывает о том, какие предприятия нашего региона уже участвуют в нацпроекте, каких результатов они достигли.