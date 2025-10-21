День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.25 12:00
Елена Григорьева: о повышении производительности труда
Многие предприятия нашего региона активно участвуют в нацпроекте «Производительность труда», стремясь увеличить производительность труда и снизить издержки.
В рамках федерального проекта оказывается бесплатная помощь экспертов и проводится обучение сотрудников предприятий и организаций. А учебная программа «Фабрика процессов», разработанная для обучения методикам бережливого производства и применения их на практике, помогает её участникам научится работать в коллективе, совместно искать решения и достигать общих целей. Это помогает развить навыки коммуникации, сотрудничества, лидерства и решения проблем в группе.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Григорьева, руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области, рассказывает о том, какие предприятия нашего региона уже участвуют в нацпроекте, каких результатов они достигли.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах