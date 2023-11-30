Елена Григорьева, руководитель регионального Центра компетенций в сфере производительности труда: о реализация национального проекта «Производительность труда в Мурманской области»

К проекту «Производительность труда» уже присоединились многие коллективы предприятий Мурманской области. И, как сообщают СМИ, отзывы об его эффективности хорошие.

Зачем сегодня компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции? Не похоже ли это на движение рационализаторства, которое было в советском прошлом? Обо всем об этом сегодня идёт разговор с гостьей программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Еленой Григорьеволй, руководителем регионального Центра компетенций в сфере производительности труда.

Она подробно расскажет о том, когда появился проект и что стало толчком для его тиражирования, кто в Мурманской области курирует проект, как он реализуется. Елена поможет нам разобраться в понятиях «бережливое производство» и «производительность труда».