Главный художник Мурманского областного драматического театра стал номинантом VIII Международной премии «Золотой Трезини»Многогранный мир: в Помпеях обнаружили фреску мистерии Диониса, а в Египте строят лодки в виде спорткаров и других автомобилей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.25 12:00

Елена Химчук: об открытии Мурманского краеведческого музея после реконструкции

Многие мурманчане сообщение о том, что Мурманский областной краеведческий музей открыл свои двери для посетителей в историческом здании на проспекте Ленина, 90 после завершения реконструкции, восприняли с радостью и воодушевлением.

С 18 марта 2025 года все экспозиции доступны для осмотра, также будут работать временные выставки.

Как сообщают сотрудники музея, за это время были обновлены все экспозиционные залы, сохранив при этом баланс между любимыми экспонатами и современными музейными решениями. Посетители увидят как известные «жемчужины» из фондов музея, так и новые поступления.

Открыты 14 тематических залов, охватывающих историю региона с древности до наших дней. С помощью натурных декораций воссозданы природные ландшафты и элементы культуры коренных народов Севера, а мультимедийные технологии позволяют доступно рассказать о крае и его особенностях.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Павловна Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея, рассказывает о том, что ждёт посетителей музея в ближайшем будущем и о планах на будущее.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Могут ли отказать в работе, если у человека плохая кредитная история? Отвечает юрист hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные итоги I квартала: зарплаты в тяжёлом машиностроении обогнали доход нефтяников в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 10 копеек, доллар теряет почти 77 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане поделились положительными отзывами о работе своей управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика