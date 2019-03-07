Елена Хохлова - лучший педагог ЗАТО Александровск

В большом ЗАТО завершился конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников. «Учителем года» десятого конкурса стала жительница Полярного.

Участниками юбилейного педагогического марафона в большом ЗАТО стали учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования всего Александровска. «Я не понаслышке знаю, насколько это тяжёлый и ответственный труд, - говорит Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск. - Это даже не труд, это призвание. Правильно ведущие сказали, что вы готовите будущее нашей страны, будущих членов общества – президентов, учёных, рабочих и многих-многих других.

У Елены Хохловой за плечами 23 года педагогического стажа, 3 из которых он отработала учителем математики в гимназии Полярного. Школа очень нуждалась в кадрах, семья Хохловых приняла мужественное решение переехать из Нижегородской области на Крайний Север, и ни разу об этом не пожалели.

«Наверное, эта школа нужна была мне, - говорит Елена Хохлова, абсолютный победитель конкурса «Профессиональное мастерство педагогических работников ЗАТО Александровск». - Потому что, несмотря на то, что я в профессии 23 года, но этих высот и этих побед, которые позволили мне участвовать в этом конкурсе, и все мои яркие победы связаны с Полярным».

Елена стала победителем в номинации «Учитель года» и абсолютным победителем конкурса. Педагог к тому же – многодетная мама, возможно, поэтому она привносит в свою работу толику и строгости, и нежности, становясь своим ученикам опорой и близким человеком.

По решительному настрою понятно, что Елена Михайловна на достигнутом не остановится. Это касается не только педагогических состязаний. Вернувшись с конкурса, она зайдёт в класс к своим ученикам и продолжит воспитывать юных лобачевских и ковалевских.

К 10-му профессиональному соревнованию организаторы конкурса подготовили и новый переходящий приз – кубок с символикой конкурса.

Принять участие в муниципальном этапе для каждого конкурсанта, значит победить, в первую очередь, свой страх и сомнения. В награду получают участники гораздо большее – опыт, сплочённость с коллективом и учениками.