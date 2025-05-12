Елена Кривошеев: «Ночь музеев» на пожарно-технической выставке

Тема акции «Ночь музеев» этого года – «Герои». Но они у каждого свои. Например, на пожарно-технической выставке героями стали огнеборцы.

За годы своего существования российская пожарная охрана прошла большой путь, он был отражён в экспозиции самого северного пожарного музея, который традиционно присоединился к масштабной международной акции.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Кривошеева, начальник ЦППиСО Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, рассказывает о том, как прошла акция в их музее, что было представлено в экспозиции пожарно-технической выставки.