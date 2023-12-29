Елена Кривошеева: от новогоднего стола - на пожарно-техническую выставку

Если есть салаты и смотреть праздничные концерты по телевизору с семьей не входит в ваши планы на новогодние каникулы, то сотрудники Центра противопожарной профилактики и связей с общественность Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области приглашают северян на пожарно-техническую выставку, которая проходит в рамках праздничной программы выходного дня.

Если есть салаты и смотреть праздничные концерты по телевизору с семьей не входит в ваши планы на новогодние каникулы, то сотрудники Центра противопожарной профилактики и связей с общественность Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области приглашают северян на пожарно-техническую выставку, которая проходит в рамках праздничной программы выходного дня.

Гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Кривошеева, начальник Центра противопожарной профилактики и связей с общественность Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, рассказывает о том, чем огнеборцы собираются удивить мурманчан и гостей города.