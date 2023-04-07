День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.23 12:00
Елена Крокис: о том, как мурманские ветврачи лечили кошек и собак Донбасса
Мурманские ветеринарные врачи вернулись из Мариуполя. Они добровольно там выполнили гуманитарную миссию — помогли своим коллегам на Донбассе.
Северяне несколько дней работали бок о бок с мариупольцами. Какую помощь оказывали? Что требуется ветеринарам там и как принять участие в сборе гуманитарной помощи для животных? Об этом расскажет Елена Крокис, главный врач ветеринарной клиники.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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