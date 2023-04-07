Елена Крокис: о том, как мурманские ветврачи лечили кошек и собак Донбасса

Мурманские ветеринарные врачи вернулись из Мариуполя. Они добровольно там выполнили гуманитарную миссию — помогли своим коллегам на Донбассе.

Северяне несколько дней работали бок о бок с мариупольцами. Какую помощь оказывали? Что требуется ветеринарам там и как принять участие в сборе гуманитарной помощи для животных? Об этом расскажет Елена Крокис, главный врач ветеринарной клиники.