Елена Крынжина: об итогах Театрального форума СЗФО

Мурманск гостеприимно принял у себя Театральный форум Северо-Западного федерального округа. Это был пятый из серии форумов, организованных Союзом театральных деятелей России, цель которых — разработка концепции развития театра в РФ на период до 2035 года.