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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.23 12:00

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: о развитие дополнительного образования в областном центре

«Проходной балл» - это медиапроект, направленный на освещение возможностей образования в Мурманской области. В нём мы рассказываем, какие перспективные и востребованные профессии можно получить в Мурманской области с прицелом на дальнейшее развитие нашего региона.

«Проходной балл» - это медиапроект, направленный на освещение возможностей образования в Мурманской области. В нём мы рассказываем, какие перспективные и востребованные профессии можно получить в Мурманской области с прицелом на дальнейшее развитие нашего региона.

Для полноценного развития юных мурманчан необходимо дать им возможность раскрывать свои таланты. Профессиональные педагоги дополнительного образования становятся их наставниками, которые помогают детям выбрать свой путь.

Какие возможности предоставляют в областном центре в сфере дополнительного образования? Насколько это доступно? И главное, как можно выбрать подходящее направление для ребёнка? Об этом и не только пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с председателем комитета по культуре администрации города Мурманска Еленой Ивановной Крынжиной.

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