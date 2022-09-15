Елена Маньенан, отельер, ресторатор: советую всем ничего не бояться, идти надо вместе

Всемирно известный отельер и ресторатор приехал в Мурманск, чтобы передать свои знания и опыт местным предпринимателям. Центр поддержки предпринимателей совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области запустили федеральный проект «Акселератор роста малого бизнеса». Его цель - помочь малому бизнесу выйти на федеральный уровень.

Виктория Тимонова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «Сегодня мы пригласили индустриальных партнёров, крупных заказчиков, которые будут делиться своим опытом: как из малого предприятия, можно получить заказ у крупного; как из малого предприятия вырасти в среднее и крупное. Ведь основная задача нашего центра, как раз провести полный путь предпринимателя от начала зарождения идеи до его роста».

Обучение для действующих предпринимателей будет проходить в течение двух месяцев в режиме онлайн. За это время участникам расскажут, как развивать бизнес в условиях нестандартной рыночной ситуации, как масштабироваться и привлекать партнёров в свой проект. Первые два дня акселератора проходят в очном формате, чтобы участники могли познакомиться друг с другом и с наставниками. Специальным гостем на открытии площадки в Мурманске стала Елена Маньенан – известный отельер и ресторатор.

Елена Маньенан, отельер, президент Фонда «Сопровождение»: «Вчера очень любопытный был момент – экскурсовод Анна, которая со мной вчера немного попутешествовала по Мурманску, сказала совершенно гениальную фразу: «Понимаете, к нам туризм уже пришёл, а сервис припозднился». Это говорит о том, что надо срочно что-то делать, как-то помогать этому. Всё, что умею, готова вам рассказать, поделиться».

Один свой маленький секрет большого успеха, она рассказала и нам.

Елена Маньенан, отельер, ресторатор: «Я всем советую ничего не бояться. Наоборот, сесть подумать, найти плечо. Это может быть муж, это может быть подруга, это может быть, я не знаю, сосед по лестничной клетке. Один в поле не воин: придумал один, а вот идти надо вместе. Команда, нужна команда».

Центр поддержки предпринимательства долгие годы поддерживает представителей бизнеса в регионе. Сотрудники организации готовы в любой момент прийти на помощь начинающим или опытным коммерсантам.

Екатерина Иванова, участница проекта «Акселератор роста малого бизнеса»: «Есть много идей, мы к ним идём, постепенно уже что-то реализуется благодаря Центру поддержки предпринимательства».

По итогам «Акселератора роста малого бизнеса» некоторым участникам будет доступна следующая поддержка - сотрудничество с корпоративными заказчиками и сопровождение проектов на федеральном уровне.