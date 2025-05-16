Елена Мошникова: о здоровье современной женщины

Сложно переоценить роль женщины в обществе. Она – эпицентр семьи, создатель жизни, от её настроения, воспитания и сил зависит жизнь следующего поколения.

Если женщина будет здоровой, полной энергии и жизненных сил, у неё будут силы, чтобы создавать вокруг себя счастливые отношения, семью, растить много детей, давать этому миру радость и внимание. Нельзя недооценивать роль женщины. На ней так много завязано. Но кто даст ей, кто наполнит её, позаботится о ней?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Мошникова, врач акушер-гинеколог Центра женского здоровья «Avantika», рассказывает о работе многопрофильной клиники, созданной специально для женщин, где они могут почувствовать себя в безопасности, где решаются проблемы женщин с заботой о них так, чтобы они могли жить полной жизнью.