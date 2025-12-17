Елена Семёнова, Зинаида Середа: зачем домовые чаты сгоняют в «MAX»?

Госдума недавно приняла законопроект, который обязывает профильные организации взаимодействовать с жильцами через домовые чаты в мессенджере «MАХ».

Серьёзная задача поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера «МАХ» в сфере ЖКХ, сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. «Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него всё то, что находилось в «Telegram» и «WhatsApp» (принадлежит «Metа» - экстремистской организацией и запрещённой в РФ. – Ред.), и официально закрепить статус официального домового чата», - заявил он. Это коснётся россиян почти миллиона многоквартирных домов, отметил Файзуллин.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Зинаида Середа, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области, и Елена Семёнова, министр цифрового развития Мурманской области, рассказывают о том, чем мессенджер «МАХ» отличается от привычных сервисов, почему его запуск имеет стратегическое значение, и, главное, как новая платформа повлияет на сферу жилищно-коммунального хозяйства, с которой сталкивается каждый житель региона и страны.