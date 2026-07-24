День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.07.26 12:00
Елена Шаго и DJ Hapytek: PLAY-OFF DNB – третий сезон
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Шаго и Евгений Кичангин, организаторы мероприятия, рассказывают о главном: как устроен турнир для начинающих диджеев, кто может участвовать в нём, как выбирают победителей и какой приз ждёт чемпиона.
Рассказывают о третьем сезоне — стало ли больше участников, кто хэдлайнер и когда финал. А ещё про стримы, розыгрыши и благотворительную вечеринку!
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,00% годовых-PRO Валюту (16+)Рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева