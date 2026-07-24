Елена Шаго и DJ Hapytek: PLAY-OFF DNB – третий сезон

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Шаго и Евгений Кичангин, организаторы мероприятия, рассказывают о главном: как устроен турнир для начинающих диджеев, кто может участвовать в нём, как выбирают победителей и какой приз ждёт чемпиона.