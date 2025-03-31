Елена Шаго и Dj M&Mz: о «Play-оff DnB»

«Play-off DnB» - это уникальная возможность для начинающих диджеев показать себя и стать частью драм-н-бейс сцены Мурманска. «Play-off DnB» даёт шанс новым талантам выступить перед публикой, создаёт платформу для реализации мечты стать диджеем и развивать культуру драм-н-бейса в Мурманске.