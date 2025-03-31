День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.25 12:00
Елена Шаго и Dj M&Mz: о «Play-оff DnB»
«Play-off DnB» - это уникальная возможность для начинающих диджеев показать себя и стать частью драм-н-бейс сцены Мурманска. «Play-off DnB» даёт шанс новым талантам выступить перед публикой, создаёт платформу для реализации мечты стать диджеем и развивать культуру драм-н-бейса в Мурманске.
На это нацелена и серия вечеринок «Play-off DnB» для начинающих диджеев.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Шаго и Dj M&Mz рассказывают о том, как проводится отбор лучшего диджея, кто и как может принять участие в конкурсе.
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