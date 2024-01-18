День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.24 12:00
Елена Собашникова: чем порадует жителей и гостей региона Мурманский краеведческий музей в новом году
Новый год только начался, а в Мурманском краеведческом музее готовы порадовать жителей города, гостей областного центра новыми выставками и необычными мероприятиями.
О новинках нового сезона, о победе в конкурсе проектов на создание дополненной реальности и ещё о многом другом – интересном – рассказывает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Павловна Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея.
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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