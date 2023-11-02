Елена Собашникова, директор Мурманского областного краеведческого музея: о том, каким должен быть современный музей

Музей сегодня – это не просто выставки. Конкурсы, мастер-классы, интерактивные площадки, викторины, фотозоны, квесты, экскурсии, музыкальные выступления, исторические реконструкции… Перечислять можно долго.

Сегодня во время программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы затронем три темы. Во-первых, узнаем, чем завершился краеведческий конкурс «Край героев». Во-вторых, поинтересуемся, что за мероприятие организовали мурманские специалисты совместно с Дарвиновским музеем. В-третьих, узнаем всё о предстоящей «Ночи искусств».

А поможет нам гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова.