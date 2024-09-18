Елена Собашникова: о региональном краеведческом конкурсе «Край героев»

1 сентября в Мурманской области стартовал открытый региональный краеведческий конкурс «Край героев». Принять участие в конкурсе могут школьники 7-11 классов.

До 11 октября ученикам школ нужно сформировать команды из 3-5 человек, а также выполнить творческое задание – создать агитационный плакат, выполненный в стилистике «Окон «Полярной правды» - сатирических плакатов мурманской областной газеты, издававшейся в Мурманске в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Собашникова, директор ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», рассказывает о конкурсе, его ходе, о что ждёт победителей по его итогам.