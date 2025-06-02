День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.06.25 12:00
Елена Теребенина и Артём Теребенин: о красках полярного дня
19-20 июля в нашем регионе состоится уникальное событие - первый тату фестиваль за Полярным кругом! Международный арт тату-фестиваль в Мурманске соберёт лучших мастеров России и ближнего зарубежья под одной крышей.
Живые татуировки от топовых мастеров, стрит-арт и арт-выставки, лекции и мастер-классы от профи индустрии и многое другое.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена и Артём Теребенины, организаторы фестиваля, рассказывают о будущем уникальном событии, о том, что ждёт участников этого необычного праздника тату.
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