Елена Теребенина и Артём Теребенин: о красках полярного дня

19-20 июля в нашем регионе состоится уникальное событие - первый тату фестиваль за Полярным кругом! Международный арт тату-фестиваль в Мурманске соберёт лучших мастеров России и ближнего зарубежья под одной крышей.

Живые татуировки от топовых мастеров, стрит-арт и арт-выставки, лекции и мастер-классы от профи индустрии и многое другое.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена и Артём Теребенины, организаторы фестиваля, рассказывают о будущем уникальном событии, о том, что ждёт участников этого необычного праздника тату.