Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска: время не останавливается, или Почему надо поучиться, чтобы добиваться финансирования творческих проектов

Тамара Александровна Ушинская, мурманчанка.

Здравствуйте мурманчане, гости города-героя! Пишет Вам педагог, ветеран труда Тамара Александровна Ушинская. Что можно сказать, увидев сей телевизионный сюжет? Хочу сказать, что моя дочь ни в чем не