Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа города Мурманска: «Пасхальное яйцо» - в десятый раз, или О новых проектах ДК

В МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» жизнь бьёт ключом! Только вначале февраля в фойе ДК открылась выставка рисунков «Каждый человек – художник», посвященная 10-летию клуба изобразительного искусства «Школа рисования», а 6 февраля - в Международный день саамов сотрудники учреждения культуры провели онлайн-квест по проверке знаний об «оленьем народе», его культуре и традициях.

В МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска» жизнь бьёт ключом! Только вначале февраля в фойе ДК открылась выставка рисунков «Каждый человек – художник», посвященная 10-летию клуба изобразительного искусства «Школа рисования», а 6 февраля - в Международный день саамов сотрудники учреждения культуры провели онлайн-квест по проверке знаний об «оленьем народе», его культуре и традициях.

Дом культуры Ленинского округа города Мурманска выступает уже в десятый раз и организатором регионального этапа Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо». Его участниками могут быть учащиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений и учреждений культуры, жители города Мурманска и населённых пунктов Мурманской области в возрасте от 6 лет (очное участие).

А какие мероприятия и экскурсии планирует ДК в ближайшее время? Какие ещё задумки у сотрудников на Масленицу? Какие проекты планируется провести в этом году с университетами города? На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.