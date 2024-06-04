День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.24 12:00
Елена Титаренко и Даниил Мадаминов: донские гастроли «Северной станицы»
Народный самодеятельный коллектив ансамбль казачьей песни «Северная станица» (МАУК «Дом культуры Ленинского округа» Мурманска) посетил фестиваль «Шолоховская весна», посвящённый 119-й годовщине со дня рождения Михаила Шолохова на родине писателя в станице Вёшенской.
Сегодня участники фестиваля – гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Елена Титаренко (руководитель коллектива) и Даниил Мадаминов (хормейстер) делятся своими впечатлениями о концертах и мастер-классах фестиваля «Шолоховская весна», а также о запланированных и случайных встречах северных казаков.
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