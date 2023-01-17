Елена Трапезникова и Екатерина Болкичева: о работе Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе

Третий состав Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе был сформирован в мае 2022 года. В него вошли 28 человек из семнадцати муниципальных образований региона.

В середине декабря прошлого года состоялась встреча представителей Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе с главой региона Андреем Чибисом, со спикером регионального парламента Сергеем Дубовым, первым заместителем губернатора области Оксаной Демченко, региональным министром внутренней политики Анной Головиной и депутатом Думы Анной Гришко.

О проделанной работе, достижениях и ближайших планах молодёжной структуры рассказала председатель Молодёжного парламента Елена Трапезникова. В рамках встречи участники обсудили ряд актуальных вопросов. Среди них, кадровое обеспечение систем здравоохранения и образования, поддержка молодых семей, адаптационная программа для мужчин, вернувших из зоны СВО.

Подводя итоги встречи, Андрей Чибис подчеркнул, что создание чего-то нового – всегда волнительный процесс: «Встреча показала, что все переживания были напрасными. Молодёжный парламент уже доказал свою эффективность. Ребята, представляющие различные профессиональные сферы – активные, содержательные и конструктивные. Мы с ними договорились, что в довольно сжатые сроки, они структурируют свои предложения, а правительство региона совместно с областной Думой помогут ребятам в воплощении их инициатив».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, и Екатерина Болкичева, член Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, расскажут о том, как создавалась их команда? Что было решено в прошлом году? Какие задачи поставил губернатор области молодым парламентариям на 2023 год.