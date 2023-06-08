Елена Трапезникова и Екатерина Озерова: об итогах работы Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе

- Одна из приоритетных задач власти в нашем регионе – помочь молодым людям реализовать себя, сформировать основы профессионального и личностного роста, - отметил на итоговой конференции по развитию ученического самоуправления в Мурманской области глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Важную роль в этом играет ученическое самоуправление. В широком смысле – оно способствует самовыражению, позволяет детям проявлять свои таланты, развивать индивидуальные способности, личностные качества, дает старт будущим лидерам.

Пришло время подводить итоги! Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» наши гости Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, и Екатерина Озерова, секретарь Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе, расскажут о реализованных инициативах за отчётный период.

Они расскажут, какие задачи ставил перед ними губернатор Мурманской области Андрей Чибис и какие плоды даёт взаимодействие молодёжных парламентов разных регионов.