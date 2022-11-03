Елена Трапезникова и Екатерина Стрельцова: о социально-психологическом проекте «Другая»

Этот социально-психологический проект для женщин, направленный на понимание себя, своих возможностей, желаний, а также способов их осуществления.

Автор проекта – Елена Трапезникова и координатор группы проекта Екатерина Стрельцова рассказывают о том, как программа меняет северянок и раскрывает их потенциал.

Елена Трапезникова уже не первый год занимается проектной деятельностью, организует «Студенческие свадьбы», игры «Юкигассен». И это ещё не все затеи активистки. Сейчас Елена и Екатерина практически по всему региону на безвозмездной основе участвуют во втором сезоне социально-психологического проекта «Другая».

У северянок есть возможность бесплатно поработать с квалифицированными психологами, понять себя и разобраться в своих потребностях.

Как поверить в себя и реализовать потенциал, рассказывают Елена Трапезникова, автор социально-психологического проекта «Другая», и Екатерина Стрельцова, куратор группы проекта, в новом выпуске программы «Проще говоря».