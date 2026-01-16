День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.26 12:00
Елена Трапезникова и Мария Василькова: о проекте «ДругаЯ»
В декабре прошлого года завершил свою работу 4 сезон социального проекта «ДругаЯ», который стал возможностью для женщин получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья.
Участницы проекта, благодаря команде экспертов, получили в том числе и практические навыки для обеспечения режима перезагрузки и раскрытия внутреннего потенциала.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Трапезникова, руководитель проекта «ДругаЯ», и Мария Василькова, куратор соцсетей, рассказывают об идее проекта «ДругаЯ» и подводят первые итоги его реализации.
