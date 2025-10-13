Елена Трапезникова и Оксана Чаликова: «Мы - семья!» - год спустя

Эта просветительско-мотивационная программа направлена на комплексную психологическую поддержку и творческую самореализацию семей военнослужащих, проживающих на территории флотских городов.

Что происходит, когда жёны военнослужащих берут решение семейных проблем в свои руки?

Они создают успешный социальный проект, побеждают в конкурсах и получают гранты. Уже год в Мурманской области реализуется уникальный проект для семей военнослужащих и молодых пар — «Мы - семья». За это время он не только помог десяткам северян укрепить отношения, но и был признан одной из лучших практик страны в рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия». Эта просветительско-мотивационная программа направлена на комплексную психологическую поддержку и творческую самореализацию семей военнослужащих, проживающих на территории флотских городов.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Елена Трапезникова, руководитель социального проекта «Мы - семья», и Оксана Чаликова, заместитель руководителя социального проекта «Мы - семья», подробно рассказывают о том, как реализуется необычный социальный проект, как можно стать его участником и какую помощь получить.