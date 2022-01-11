Елена в водах холодного Баренцева моря вызывает восхищение

А добравшись в Териберку можно не только любоваться красотами природы, но и попробовать испытать себя холодом.

Речь о купании в Баренцевом море. Сложно себе представить, но это видео снято на январских каникулах. Девушка по имени Елена путешествует по стране и регулярно бывает в Заполярье. Судя по её фотографиям в «Инстаграм», она давно занимается моржеванием. Иначе заплыв в ледяной воде на пляже в Териберке выглядел бы весьма пугающе.

Хрупкая девушка в составе группы купается в море, температура которого едва ли превышает три градуса. На такое решится далеко не каждый мужчина. Подвигами Елены Ремизовой восхищаются и её подписчики.