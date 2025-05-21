Елена Зубрицкая и Лариса Михайлова: об открытии «Губернаторского лицея»

С 1 сентября 2025 года в образовательном учреждении, построенном на улице Советской в Мурманске в рамках в рамках национального проекта «Образование», будут готовить школьников по топ-20 образовательным направлениям стратегического плана «На Севере — жить!». Лицей рассчитан на 500 человек, обучение будет вестись с 5 по 11 классы.