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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.23 19:30

Елену Барляк, служащую Росгвардии, в «Арктик-ТВ» «вооружили» микрофоном и забросили на площадь Пять Углов

Знакомьтесь, военнослужащая Елена Барляк. - Елена, ты сегодня будет в роли ведущей новостей. Нужно прочитать суфлер. Ты будешь работать на две камеры: на вторую ты будешь представляться, а на первую - читать новости. Твоя задача, чтобы зрители не увидели, что ты читаешь.

Ранее редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала и показывала серию сюжетов в рамках проекта «Проверка на прочность» Росгвардии. Наш корреспондент Анна Шинкаренко прошла испытание в роли инженера-взрывотехника. Теперь с работой журналиста попробует справиться сотрудник силового ведомства. Знакомьтесь, военнослужащая Елена Барляк. - Елена, ты сегодня будет в роли ведущей новостей. Нужно прочитать суфлер. Ты будешь работать на две камеры: на вторую ты будешь представляться, а на первую - читать новости. Твоя задача, чтобы зрители не увидели, что ты читаешь.

- Постараюсь.

Первый раз в кадре, да ещё и сразу в студии телеканала. Это конечно волнительно, но с этим заданием военнослужащая справилась. А дальше всё, как у настоящих журналистов, собираемся ехать на съёмку. Нужно найти оператора и, самое главно,е не забыть…

- Флешку взяла, оператора нашла, можно отправляться.

Задание для Елены мы подготовили не самое простое.

- Вы, когда Елену первый раз увидели. Идёт человек в форме с микрофоном, ваша первая мысль какая?

- Внук говорит: «Убегаем, убегаем. Нас говорит будут по телевизору показывать!». А я говорю: «Да, пойдем, поговорим». Буря эмоций.

- Елена, как тебе сегодняшний эксперимент?

- Мне понравилось. Во-первых, не обычный день: я с микрофоном впервые, очень боялась, что люди будут шугаться, не подойдут и не ответят на мои вопросы. Но северяне попались дружелюбные, поэтому спасибо людям, что у меня удался этот эксперимент. И я довольна.

- Мы очень довольны, ты была уверена в себе и в конце каждого сюжета мы обязательно представляемся.

Это был проект «Проверка на прочность». С вами была Анна Шинкаренко, Елена Барляк, а человек за кадром - наш оператор Даня Клепиков.

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