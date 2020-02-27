Елену Беркову, хотевшую возглавить наш регион, не вдохновил клип Тилля Линдеманна

Несостоявшегося губернатора Мурманской области Елену Беркову не впечатлил новый клип Тилля Линдеманна. Об этом она заявила во время стрима издания «RT».

Уроженку Мурманска, российскую актрису фильмов для взрослых, Елену Беркову пригласили поучаствовать в программе, во время которой эксперты обсуждали шумиху, поднятую вокруг клипа, снятого солистом популярной немецкой группы «Rammstein».

Елена Беркова, актриса: «А в чём, вообще, нонсенс этого видео? Мне, когда прислал PR-директор это видео, я вижу, что это порно... и думаю, PR-директор прислал мне порно, значит, это что-то интересное. Листаю, листаю. Ничего особенно интересного там не было. Как-то очень лайтово. Что в этом такого?». По мнению Берковой, имеющей опыт съёмки в такого рода интригующих видео, клип музыканта создан непрофессионально, есть вопросы к «технике» актеров. Во время эфира также обсуждались угрозы, поступающие в адрес русских девушек, снявшихся в этом скандальном ролике. Елена Беркова, также поделилась своей историей борьбы с нездоровой критикой и яростными преследователями, заявив, что хотела бы легализации порнобизнеса в России.

Елена Беркова, актриса: «В России это никогда не было в принципе индустрией. Это была очень подпольная камерная история, снятая на коленке. А почему так? Потому что не разрешено. Хотя, я считаю, что лучше бы платили налоги, справки собирали с людей, выходные пособия. А вы не думаете, что это разлагает общество? Всё равно производят. Всё равно это есть. Разлагает общество то, что это делается подпольно».

Напомним, солист немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн создал новый проект с провокационным названием из русского мата. Недавно он выпустил клип на песню «Till the End» и опубликовал его на одном из сайтов для взрослых. В откровенном видео снялся сам музыкант, развлекающийся с русскими девушками.