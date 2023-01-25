День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.23 12:00
Элеонора Карелина и Расул Мурадов: сегодня День российского студенчества!
25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день), официально установленный Указом Президента РФ №76 от 25 января 2005 года, а в 2007 году включенный, согласно федеральному закону, в список памятных дат России. Но свою историю и традиции праздник ведёт ещё с XVIII века.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» два гостя - первокурсник и «вечный студент», которые ведут активную научную и общественную жизнь. Расул в студенчестве первый год. Помимо обучения он участвует в играх КВН и различных соревнованиях. За плечами у Элеоноры семь лет очного обучения на разных факультетах. Причём она училась одновременно на нескольких направлениях. Она участница научных конференций, спортивных соревнований и конкурсов.
Элеонора Карелина, аспирантка 1 курса психолого-педагогического института МАГУ, и Расул Мурадов, студент 1 курса факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности МАГУ, в День российского студенчества расскажут нам о празднике и студенческих буднях.
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TheBat
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