День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.26 12:00
Элеонора Карпухова и Ольга Косибород: о «Музыкальных надеждах Арктики»
Выявлять и поддерживать юные таланты - миссия проекта «Музыкальные надежды Арктики». Шестой сезон в самом разгаре. Приглашённые столичные эксперты дают мастер-классы и делятся впечатлениями о визите за Полярный круг.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Косибород, кандидат педагогических наук, почётный член Российской академии художеств, художественный руководитель женского камерного хора Российской Академии художеств (РАХ) «Гофман-хор», и Элеонора Карпухова, доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов, рассказывают о целях и задачах проекта по поддержке юных талантов, об уровне подготовки северян и их преподавателей, о планах на ближайщее будущее.
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
