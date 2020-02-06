Элита ВМФ принимает участие в учебно-методических сборах

100 адмиралов и старших офицеров Военно-морских сил России приняли участие в сборе командного состава. Масштабная тренировка состоялась в окрестностях Североморска. Специально для этого военные установили полевой лагерь и устроили выставку исторической и современной военной техники.

Командно-штабные учения старшего офицерского состава флотов начались на главной площади Североморска. Участники оперативного сбора почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к памятнику воинам-защитникам советского Заполярья.

В штабе флота, а затем на побережье губы Грязная был развёрнут временный полевой штаб. Военные заботятся не только о маскировке техники, но и об удобствах солдат. Впрочем, задачи у офицеров сегодня другие – посмотреть, приобрести опыт, научиться видеть всё в масштабе и грамотно управлять имеющимися ресурсами.

Николай Евменов, главком ВМФ России: «Год только начался, но в ВМФ РФ уже проведено межвидовое учение на Черноморском флоте. Сейчас проходит оперативный сбор, естественно, по плану, утверждённому генштабом, по задачам, поставленным министром обороны».

Особая гордость Северного флота - это коллекция исторической техники, в том числе танков и самоходных машин. Многие поддерживаются в боевом состоянии. Экспонаты вызвали у офицеров неподдельный интерес.

По завершении работы участники оперативного сбора отправились на Балтийский флот, где продолжат проведение учебно-методических мероприятий.