День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.22 12:30
Елизавета Титова, зооволонтёр: даже маленькая помощь – это лучше, чем ничего!
Елизавета Титова, зооволонтёр, с 17 лет спасает бездомных животных. За эти годы ей удалось найти дом для более полутора сотен животных. Елизавета - создатель и руководитель группы помощи животным https://vk.com/dobrovmurmanske.
Елизавета Титова пристраивает как кошек, собак, кроликов и декоративных крыс, так и занимается реабилитацией диких зайчат. Пришлось её выхаживать даже ондатру и лисёнка. Она активно ведёт просветительскую работу по гуманному отношению к животным и проект «Стерилизация уличных животных».
Елизавета в процессе спасения животных взяла на передержку собаку по кличке Вайт, прикипела душой, и уже более семи лет является его хозяйкой.
В настоящее время курирует подопечного 3-месячного котёнка Бриджитту Кусь.
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