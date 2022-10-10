Елизавета Титова, зооволонтёр: даже маленькая помощь – это лучше, чем ничего!

Елизавета Титова, зооволонтёр, с 17 лет спасает бездомных животных. За эти годы ей удалось найти дом для более полутора сотен животных. Елизавета - создатель и руководитель группы помощи животным https://vk.com/dobrovmurmanske.

Елизавета Титова пристраивает как кошек, собак, кроликов и декоративных крыс, так и занимается реабилитацией диких зайчат. Пришлось её выхаживать даже ондатру и лисёнка. Она активно ведёт просветительскую работу по гуманному отношению к животным и проект «Стерилизация уличных животных».

Елизавета в процессе спасения животных взяла на передержку собаку по кличке Вайт, прикипела душой, и уже более семи лет является его хозяйкой.

В настоящее время курирует подопечного 3-месячного котёнка Бриджитту Кусь.