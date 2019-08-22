Ёльк объединила азиатских слонов и уральские самоцветы

В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка мурманской художницы Екатерины Кузнецовой. Блеск полудрагоценных камней и завораживающие разводы акриловых красок увидели и корреспонденты «Арктик-ТВ».

Екатерина Кузнецова - молодая художница, которая не боится экспериментировать, она творит и в различных техниках живописи, и в жизни. Радикально сменив род занятий с коммерческой деятельности на творческую, изменив имя на эльфийский ник Ёльк, девушка занялась живописью, а свой взгляд на современное искусство она отображает на полотнах.

Открытие первой персональной выставки Екатерины в столице Заполярья - знак того, что её мастерство признали, теперь в планах у Ёльк переезд с побережья Баренцева моря на менее суровое - Балтийское.

«Я крайне хочу стать культурным мостом между Мурманском и Калининградом, потому что я планирую переезжать в этот город, - призналась Екатерина Кузнецова, художница. - Эта выставка живописи, возведенная в культ искусства с помощью полудрагоценных камней, вкраплений. Планов у много».

Во время открытия экспозиции в Культурно-выставочном центре Русского музея почитатели таланта Ёльк смогли увидеть абстракции в технике флюид-арт, выполненные при помощи жидкого акрила, на которых вырисовываются тайские слоны, которые давно покорили сердце художницы. Рядом с живописью гармонично смотрится и интерьерные картины, они объёмны и зачастую немного «кричащие» из-за использования мерцающих материалов: камней и стеклянной крошки.

«Екатерина, как человек творческий, работает сразу в нескольких направлениях, - отмечает Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Хочу пожелать Екатерине творческих успехов, вдохновения, новых персональных выставок и вручить букет».

Экспозицию художницы Ёльк можно будет посетить до первого сентября в мурманском Культурно-выставочном центре Русского музея, вход для всех желающих свободный.